Australian Open. Стала известна соперница Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала соперницу по первому кругу турнира категории «Большого Шлема» Australian Open в Мельбурне.

Стартовый поединок, который состоится 15 января, Свитолина проведет против 26-летней швейцарки Виктории Голубич, которая попала в основную сетку соревнований через квалификацию и занимает 104-е место в мировом рейтинге.

Теннисистки еще ни разу не встречались между собой в WTA-туре.