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Australian Open. Стала известна соперница Свитолиной

Украинская теннисистка сыграет с 26-летней швейцаркой Голубич на старте турнира

  • 11.01.2019 20:28
  • 1484 просмотра
  • 2 комментария
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Australian Open. Стала известна соперница Свитолиной
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала соперницу по первому кругу турнира категории «Большого Шлема» Australian Open в Мельбурне.
 
Стартовый поединок, который состоится 15 января, Свитолина проведет против 26-летней швейцарки Виктории Голубич, которая попала в основную сетку соревнований через квалификацию и занимает 104-е место в мировом рейтинге.
 
Теннисистки еще ни разу не встречались между собой в WTA-туре.
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 11.01.2019 21:23
    +1
    Авакси, 11.01.2019 20:40
    А лучше фотку Элины найти не смогли? Толстушку влепили.
    Знову почали у дупі длубатись!!! Чи не було що дописати конкретно про теніс?
    Ссылка
    Авакси
    online
      Авакси, 11.01.2019 20:40
    -3
    А лучше фотку Элины найти не смогли? Толстушку влепили.
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 11.01.2019 21:23
    +1
    Авакси, 11.01.2019 20:40
    А лучше фотку Элины найти не смогли? Толстушку влепили.
    Знову почали у дупі длубатись!!! Чи не було що дописати конкретно про теніс?
    Ссылка
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