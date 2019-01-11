Australian Open. Стала известна соперница Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала соперницу по первому кругу турнира категории «Большого Шлема» Australian Open в Мельбурне.
Стартовый поединок, который состоится 15 января, Свитолина проведет против 26-летней швейцарки Виктории Голубич, которая попала в основную сетку соревнований через квалификацию и занимает 104-е место в мировом рейтинге.
Теннисистки еще ни разу не встречались между собой в WTA-туре.
Напомним, ранее стали известны соперницы других украинок в основной сетке.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.