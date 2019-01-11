Украинская теннисистка Даяна Ястремская покидает турнир в Хобарте. После вылета из одиночного разряда, 18-летняя украинка закончила борьбу и в парном.
Хобарт. Полуфинал парного разряда
Даяна Ястремская (Украина) / Анастасия Потапова (Россия) – Юханна Ларссон (Швеция) / Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 5:7, 4:6
Отметим, что при счете 5:4 в первом сете Ястремская и Потапова имели тройной сетбол.
В финале Ларссон и Флипкенс сыграют против первой сеяной пары Хао-Чин Чань / Чань Юн Жань.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.