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Ястремская покидает турнир в Хобарте

Украинка не сумела выйти в финал парного разряда

  • 11.01.2019 13:20
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Ястремская покидает турнир в Хобарте
© Getty Images. Юханна Ларссон и Кирстен Флипкенс
Украинская теннисистка Даяна Ястремская покидает турнир в Хобарте. После вылета из одиночного разряда, 18-летняя украинка закончила борьбу и в парном.
 
Хобарт. Полуфинал парного разряда
Даяна Ястремская (Украина) / Анастасия Потапова (Россия) – Юханна Ларссон (Швеция) / Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 5:7, 4:6
 
Отметим, что при счете 5:4 в первом сете Ястремская и Потапова имели тройной сетбол.
 
В финале Ларссон и Флипкенс сыграют против первой сеяной пары Хао-Чин Чань / Чань Юн Жань.
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Источник — Sport.ua

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