Sports Illustrated: «Свитолиной пора уже проявить себя на Шлемах»

Авторитетный американский спортивный журнал Sports Illustrated считает, что лучшей украинской теннисистке Элине Свитолиной уже давно пора проявить себя на турнирах Grand Slam. И начать вопролощать это пожелание нужно на Australian Open.
«Не подскажете время? Время показать себя на турнирах Большого Шлема! Сравнение с Александром Зверевым продолжается: отличные игроки, у которых нет достижений на «Шлемах», выигрывали Итоговый турнир, но пора уже проявить себя на самом высоком уровне».
Источник — Sports Illustrated
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