Sports Illustrated: «Свитолиной пора уже проявить себя на Шлемах»

Авторитетный американский спортивный журнал Sports Illustrated считает, что лучшей украинской теннисистке Элине Свитолиной уже давно пора проявить себя на турнирах Grand Slam. И начать вопролощать это пожелание нужно на Australian Open.

«Не подскажете время? Время показать себя на турнирах Большого Шлема! Сравнение с Александром Зверевым продолжается: отличные игроки, у которых нет достижений на «Шлемах», выигрывали Итоговый турнир, но пора уже проявить себя на самом высоком уровне».