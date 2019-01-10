Войти или Зарегистрироваться
Меню

Sports Illustrated: «Свитолиной пора уже проявить себя на Шлемах»

Американский спортивный журнал считает, что украинка теряет время

  • 10.01.2019 21:50
  • 530 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Sports Illustrated: «Свитолиной пора уже проявить себя на Шлемах»
© Getty Images. Элина Свитолина
Авторитетный американский спортивный журнал Sports Illustrated считает, что лучшей украинской теннисистке Элине Свитолиной уже давно пора проявить себя на турнирах Grand Slam. И начать вопролощать это пожелание нужно на Australian Open.
 
«Не подскажете время? Время показать себя на турнирах Большого Шлема! Сравнение с Александром Зверевым продолжается: отличные игроки, у которых нет достижений на «Шлемах», выигрывали Итоговый турнир, но пора уже проявить себя на самом высоком уровне».
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sports Illustrated

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности