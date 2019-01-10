Костюк будет защищать титул в австралийском Берни

Украинская теннисистка Марта Костюк заявилась на турнир ITF с призовым фондом 60 тысяч долларов, который пройдет в австралийском городе Берни во время второй недели Australian Open (21-27 января).
На данный момент Марта стоит пятой в списке. Лидер посева – Ван Яфань из Китая. Отметим, что Костюк – действующая чемпионка турнира.
Напомним, сегодня ночью 16-летняя украинка сыграет за право участвовать в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.
Источник — Twitter
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