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Костюк будет защищать титул в австралийском Берни

60-тысячник ITF пройдет во время второй недели Australian Open

  • 10.01.2019 19:50
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Костюк будет защищать титул в австралийском Берни
© Tennis Results. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк заявилась на турнир ITF с призовым фондом 60 тысяч долларов, который пройдет в австралийском городе Берни во время второй недели Australian Open (21-27 января).
 
На данный момент Марта стоит пятой в списке. Лидер посева – Ван Яфань из Китая. Отметим, что Костюк – действующая чемпионка турнира.
 
 
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Источник — Twitter

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