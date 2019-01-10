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Белинда БЕНЧИЧ: «Тяжело противостоять Ястремской»

Швейцарская теннисистка рассказала о победе над украинкой на турнире в Хобарте

  • 10.01.2019 16:38
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Белинда БЕНЧИЧ: «Тяжело противостоять Ястремской»
© Getty Images. Белинда Бенчич

21-летняя швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала победу над 18-летней украинкой Даяной Ястремской в четвертьфинале турнира в Хобарте (7/6, 6/3).

«Наши матчи всегда проходят в серьезной борьбе. Я была готова к отчаянному сопротивлению. Противостоять Даяне тяжело, потому что она очень мощно бьет. Она часто пробивает навылет, но также допускает много ошибок. Остается бегать и надеяться на лучшее», — считает Бенчич.

За выход в финал соревнований Бенчич сразится со словачкой Анной Шмидловой.

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Источник — WTA

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