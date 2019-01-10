Белинда БЕНЧИЧ: «Тяжело противостоять Ястремской»

21-летняя швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала победу над 18-летней украинкой Даяной Ястремской в четвертьфинале турнира в Хобарте (7/6, 6/3).

«Наши матчи всегда проходят в серьезной борьбе. Я была готова к отчаянному сопротивлению. Противостоять Даяне тяжело, потому что она очень мощно бьет. Она часто пробивает навылет, но также допускает много ошибок. Остается бегать и надеяться на лучшее», — считает Бенчич.

За выход в финал соревнований Бенчич сразится со словачкой Анной Шмидловой.