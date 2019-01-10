Стали известны результаты жеребьевки Australian Open

11:49 —

Ага, сейчас, много ты надоишь, доярка. И вообще, может это очередной фейк, как обычно на этом рес...

11:34 — Dyadya_Vova

Молодец. Динамо можно и нужно доить. Там одни балбесы и кумовья сидят. Все суды проигрывают.