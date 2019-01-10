Стали известны результаты жеребьевки Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.
Впервые с 2008 года в основной сетке турнира не будет ни одного представителя Украины.
Уже в первом раунде болельщиков ждут следующие противостояния: Милош Раонич - Ник Кириос, Стэн Вавринка - Эрнест Гулбис, Кайл Эдмунд - Томаш Бердых, Роберто Баутиста Агут - Энди Маррей.
Участники топ-4 посева были распределены следующим образом: в верхней половине оказались Новак Джокович (1) и Александр Зверев (4), а в нижней части - Рафаэль Надаль (2) и Роджер Федерер (3).
Отметим, что в женском разряде Australian Open сыграют четыре украинки - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова.
Источник — Большой теннис Украины
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ще Марта має шанси там зіграти ;)
ще Марта має шанси там зіграти ;)
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