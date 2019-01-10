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Стали известны результаты жеребьевки Australian Open

Уже в первом круге Милош Раонич сыграет с Ником Кирьосом

  • 10.01.2019 11:15
  • 644 просмотра
  • 1 комментарий
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Стали известны результаты жеребьевки Australian Open
© AllEvents.in
В Мельбурне состоялась жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.
 
Впервые с 2008 года в основной сетке турнира не будет ни одного представителя Украины. 
 
Уже в первом раунде болельщиков ждут следующие противостояния: Милош Раонич - Ник Кириос, Стэн Вавринка - Эрнест Гулбис, Кайл Эдмунд - Томаш Бердых, Роберто Баутиста Агут - Энди Маррей.
 
Участники топ-4 посева были распределены следующим образом: в верхней половине оказались Новак Джокович (1) и Александр Зверев (4), а в нижней части - Рафаэль Надаль (2) и Роджер Федерер (3).
 
 
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    olya403
    online
      olya403, 10.01.2019 11:38
    0
    " в женском разряде Australian Open сыграют четыре украинки - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова."
    ще Марта має шанси там зіграти ;)
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 10.01.2019 11:38
    0
    " в женском разряде Australian Open сыграют четыре украинки - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова."
    ще Марта має шанси там зіграти ;)
    Ссылка
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