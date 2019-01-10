Ангелина Калинина — Джейми Лоб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина в четверг, 10-го января, сыграет матч второго круга квалификации Australian Open. Соперницей украинки станет 23-летняя американка Джейми Лоб.
Поединок начнется в 4:15 по киевскому времени.
Видеоплеер будет добавлен в новость перед стартом матча.
Расписание украинских теннисистов на 10-е января.
Источник — Sport.ua
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