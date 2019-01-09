Australian Open. Костюк, Калинина и Стаховский сыграют вторые матчи

В третий день отборочного турнира Australian Open в полуфиналах квалификации сыграют Марта Костюк, Сергей Стаховский и Ангелина Калинина.

16-летняя Марта Костюк (№116 WTA) сыграет первым запуском на корте №20. Ее соперница – Амандин Эсс из Франции (№241 WTA). Начало матча – в 01:00 по Киеву.

На том же корте вторым запуском выступит Сергей Стаховский (№133 ATP). За право сыграть в финале квалификации он сразится с Лукой Ванни из Италии (№164 ATP). Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.

Ангелина Калинина (№108 WTA) сыграет третьим запуском на 5-м корте. Ее оппонентка – Джейми Лёб из США (№179 WTA). Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.