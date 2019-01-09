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Australian Open. Костюк, Калинина и Стаховский сыграют вторые матчи

Украинские теннисисты проведут полуфиналы квалификации

  • 09.01.2019 11:53
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Australian Open. Костюк, Калинина и Стаховский сыграют вторые матчи
© Getty Images. Марта Костюк
В третий день отборочного турнира Australian Open в полуфиналах квалификации сыграют Марта Костюк, Сергей Стаховский и Ангелина Калинина.
 
16-летняя Марта Костюк (№116 WTA) сыграет первым запуском на корте №20. Ее соперница – Амандин Эсс из Франции (№241 WTA). Начало матча – в 01:00 по Киеву.
 
На том же корте вторым запуском выступит Сергей Стаховский (№133 ATP). За право сыграть в финале квалификации он сразится с Лукой Ванни из Италии (№164 ATP). Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.
 
Ангелина Калинина (№108 WTA) сыграет третьим запуском на 5-м корте. Ее оппонентка – Джейми Лёб из США (№179 WTA). Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.
 
Напомним, в первом круге квалификации мы потеряли Катарину Завацкую, которая проиграла Оливии Роговской.
 
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Источник — Sport.ua

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