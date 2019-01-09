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Australian Open. Завацкая покидает турнир

Украинская теннисистка уступила в первом матче квалификации

  • 09.01.2019 07:45
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Australian Open. Завацкая покидает турнир
© Getty Images. Катарина Завацкая
Украинка Катарина Завацкая (№182 WTA) завершила свой путь в квалификации Australian Open. В первом матче отборочного турнира 18-летняя теннисистка в двух сетах уступила австралийке Оливии Роговской (№245 WTA).
 
Australian Open. Четвертьфинал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Оливия Роговска (Австралия) – 1:6, 4:6
 
Завацкая проиграла первые четыре гейма, после чего сумела взять всего одно очко в стартовой партии. В седьмом гейме Роговска сумела реализовать только шестой сетбол.
 
Во втором сете игра шла ровно до счета 4:4, после чего представительница Австралии выиграла два гейма подряд.
 
Ранее в следующую стадию квалификации Australian Open вышла Ангелина Калинина.
 
 
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Источник — Sport.ua

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