Australian Open. Завацкая покидает турнир

Украинка Катарина Завацкая (№182 WTA) завершила свой путь в квалификации Australian Open. В первом матче отборочного турнира 18-летняя теннисистка в двух сетах уступила австралийке Оливии Роговской (№245 WTA).

Australian Open. Четвертьфинал квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Оливия Роговска (Австралия) – 1:6, 4:6

Завацкая проиграла первые четыре гейма, после чего сумела взять всего одно очко в стартовой партии. В седьмом гейме Роговска сумела реализовать только шестой сетбол.

Во втором сете игра шла ровно до счета 4:4, после чего представительница Австралии выиграла два гейма подряд.