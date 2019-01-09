Марта Костюк – Амандин Эсс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Марта Костюк (№116 WTA) сегодня ночью сыграет матч второго круга квалификации Australian Open. Соперницей 16-летней украинки будет представительница Франции Амандин Эсс (№241 WTA).
Поединок состоится первым запуском на корте №20. Начало матча – в 01:00 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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