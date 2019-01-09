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Марта Костюк – Амандин Эсс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала квалификации на Australian Open

  • 09.01.2019 22:10
  • 1015 просмотров
  • 5 комментариев
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Марта Костюк – Амандин Эсс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№116 WTA) сегодня ночью сыграет матч второго круга квалификации Australian Open. Соперницей 16-летней украинки будет представительница Франции Амандин Эсс (№241 WTA).
 
Поединок состоится первым запуском на корте №20. Начало матча – в 01:00 по Киеву.
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.01.2019 22:54
    +2
    dudigo78, 09.01.2019 22:44
    буки в кваліфікаціх особливо не заморочуються тим, в якому стані підходить до поєдинку та чи інша тенісистка, а виставляють коефіціенти виходячи з поточного рейтингу.
    Да щаз! В минус уходить никому не хочется, в том числе в квалах.
    Ссылка
    Fangold
      Fangold, 09.01.2019 22:49
    +1
    Stanislav Matusevych, 09.01.2019 22:27
    Буки почему-то очень верят в Марту. Не понимаю причину такого их оптимизма.
    Это называется не оптимизм, а матиматизм, доход с маржи
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 09.01.2019 22:44
    -1
    Stanislav Matusevych, 09.01.2019 22:27
    Буки почему-то очень верят в Марту. Не понимаю причину такого их оптимизма.
    буки в кваліфікаціх особливо не заморочуються тим, в якому стані підходить до поєдинку та чи інша тенісистка, а виставляють коефіціенти виходячи з поточного рейтингу.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.01.2019 22:39
    0
    Stanislav Matusevych, 09.01.2019 22:27
    Буки почему-то очень верят в Марту. Не понимаю причину такого их оптимизма.
    Может все дело в том ,что Марта в прошлом году обыгрывала Корне, ГАврилову и неплохо боролась с пиковой Гарсией, до которых Эсс, как пешком до Луны
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.01.2019 22:27
    +1
    Буки почему-то очень верят в Марту. Не понимаю причину такого их оптимизма.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.01.2019 22:54
    +2
    dudigo78, 09.01.2019 22:44
    буки в кваліфікаціх особливо не заморочуються тим, в якому стані підходить до поєдинку та чи інша тенісистка, а виставляють коефіціенти виходячи з поточного рейтингу.
    Да щаз! В минус уходить никому не хочется, в том числе в квалах.
    Ссылка
    Fangold
      Fangold, 09.01.2019 22:49
    +1
    Stanislav Matusevych, 09.01.2019 22:27
    Буки почему-то очень верят в Марту. Не понимаю причину такого их оптимизма.
    Это называется не оптимизм, а матиматизм, доход с маржи
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.01.2019 22:27
    +1
    Буки почему-то очень верят в Марту. Не понимаю причину такого их оптимизма.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.01.2019 22:39
    0
    Stanislav Matusevych, 09.01.2019 22:27
    Буки почему-то очень верят в Марту. Не понимаю причину такого их оптимизма.
    Может все дело в том ,что Марта в прошлом году обыгрывала Корне, ГАврилову и неплохо боролась с пиковой Гарсией, до которых Эсс, как пешком до Луны
    Ссылка
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