Марта Костюк – Амандин Эсс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Селезнев подпишет с Малагой контракт на полгода 23:36 — Andy_P Всего пол-года! Семья наесться не успеет!

Зинченко забил роскошный гол за Манчестер Сити 23:33 — ByrJIyckp Реально шароебина залетела 23:30 — Рома Кол Я аж засомневался что ливер возьмёт золото 23:17 — steelmaker Студенты обычно кричат для подобного: "Шара, приди!". Вот она и пришла, но гол шикарный) 23:14 — Tasha19 Гол красавец

Зинченко впервые забил в составе Манчестер Сити 23:31 — ByrJIyckp Это сколько нужно иметь фарта чтобы делая навес с перепугу попасть в рамку да ещё как 23:19 — rokkino74 По моему,немного перебарщивает с понтами Зина.

Василий КОБИН: «Могу выпить литр – полтора вина за вечер» 23:24 — мабуть, Вася в Донецьку так і робив. Літр за вечір - і місце на лаві запасних гарантовано *DRIN...

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Надеялся, что нам не достанутся Интер и Наполи» 23:14 — rokkino74 Ну вот,когда 2-е место займём,тогда и будем думать,как отбор проходить