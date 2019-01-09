Сергей Стаховский поблагодарил Реброва за помощь

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о том, что наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров помог ему во время подготовки к новому сезону:

«В декабре я провел хорошую физическую подготовку, но с определенными нюансами. Прежде всего беспокоили боли в правой кисти. По этой причине теннис пришлось оставить в стороне. 11 дней готовились с тренером по ОФП, в то же время, стараясь восстановить кисть. Спасибо Сергею Станиславовичу Реброву за то, что предоставил физиотерапевта футбольного клуба «Ференцварош», который, в целом – очень хороший, но, к сожалению, мы смогли восстановить кисть до определенного уровня, после чего восстановление начало замедляться.

18 декабря мне пришлось сделать укол в кисть. Три дня после него я не играл, и на корт вышел только 22 декабря. Буквально шесть дней позанимался, но даже после укола боль полностью не ушла. Перед вылетом в Доху она еще оставалась и только по прилету в Катар я перестал чувствовать дискомфорт.

То, что я прошел квал на турнире в Дохе, на самом деле стало для меня сюрпризом. В физическом плане я был готов, но не в теннисном. Это сказалось на моей игре прежде всего в первом круге. Было видно, что во всех розыгрышах, которые длились больше шести ударов, я уже не мог создавать давление, и сам себя отодвигал от линии. Отсутствовала так сказать выигранность.

В Австралию прилетел в замечательном настроении. Три дня не попадал в корт, но это было частью плана. В матче с де Схеппером первый сет провел достаточно уверенно, выиграв его с двумя брейками (6:3). Во втором сете он начал играть намного рискованнее и больше простреливать, что называется, на грани фола. Он сделал брейк, который я тут же вернул. Чувствовался нервоз в этой партии, наверное им можно объяснить, что я снова отдал свою подачу, а вместе с ним и сет (4:6). В третьей партии я концентрировался больше на своей игре, чем на игре соперника. Мне удалось его расшатать и, как мне показалось, он подустал – начал чуть хуже подавать. За счет этого мне удалось выиграть этот поединок. В целом, своей игрой остался в достаточной степени доволен. Без особо сильной подготовки удается побеждать, от матча к матчу игра улучшается, поэтому надеюсь, что и во втором круге все сложится».