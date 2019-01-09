Рафаэль НАДАЛЬ: «Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, чем год назад»

Рафаэль Надаль заявил, что в этом году находится в лучшем физическом состоянии, нежели в начале прошлого сезона.
«То, как я входил в прошлый сезон, и то, как я начинаю текущий, — две большие разницы. В 2017 году мне пришлось сняться с «Ролан Гаррос», и у меня было ужасное межсезонье — не было и дня, когда я мог провести полноценную тренировку.
Тогда у меня были большие проблемы с коленями, а сейчас я хоть и перенёс операцию на голеностопе, но чувствую себя значительно лучше, нежели 12 месяцев назад. Я провёл отличную предсезонную подготовку и готов к сезону», — сказал Надаль.
Источник — Tennis World USA
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