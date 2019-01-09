Хобарт. Ястремская вышла в полуфинал парного разряда

В четвертьфинале турнира в Хобарте украинка Даяна Ястремская и её напарница Анастасия Потапова из России обыграли румынский дуэт Бегу / Бузэрнеску: 6:4, 7:6(3). Во второй партии Ястремская и Потапова вели 5-2, но преимущество в счете не удержали.
Встреча продолжалась полтора часа. В 1/2 финала девушки встретятся с четвертыми сеяными, парой Флипкенс / Ларссон.
Ранее сегодня Даяна Ястремская оформила путевку в четвертьфинал в одиночном разряде.
Источник — Большой теннис Украины
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