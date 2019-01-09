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Сидней. Надежда Киченок проиграла четвертьфинал парного разряда

Украинка в паре с Барборой Стрыцовой уступила японскому дуэту Като / Ниномия

  • 09.01.2019 07:25
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Сидней. Надежда Киченок проиграла четвертьфинал парного разряда
© Getty Images. Надежда Киченок
Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с Барборой Стрыцовой из Чехии проиграла четвертьфинальный поединок на турнире в Сиднее.
 
Обидчицами украинско-чешской пары стали японки Мию Като и Макото Ниномия.
 
Сидней. Четвертьфинал
Надежда Киченок / Барбора Стрыцова – Мию Като / Макото Ниномия – 6:1, 3:6, 8:10
 
Напомним, в первом раунде Киченок и Стрыцова, посеянные под четвертым номером, также на супер тай-брейке обыграли пару Елена Остапенко/Слоан Стивенс.
 
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Источник — Sport.ua

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