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Даяна Ястремская – Вера Лапко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Хобарте

  • 08.01.2019 20:25
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Даяна Ястремская – Вера Лапко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images. Даяна Ястремская
В ночь со вторника на среду, 9 января, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№59 WTA) проведет поединок второго круга на турнире категории International в Хобарте. Соперницей 18-летней украинки станет 20-летняя представительница Беларуси Вера Лапко (№63 WTA). 
 
Поединок будет сыгран вторым запуском, ориентировочное время начала встречи – 03:30 по Киеву.
 
Ранее теннистстки играли между собой 5 раз, Ястремская выиграла 4 матча.
 
В первом круге украинка переиграла немку Лаура Зигемунд, представительница Беларуси – одолела россиянку Анастасию Павлюченкову.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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