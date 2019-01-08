Даяна Ястремская – Вера Лапко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со вторника на среду, 9 января, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№59 WTA) проведет поединок второго круга на турнире категории International в Хобарте. Соперницей 18-летней украинки станет 20-летняя представительница Беларуси Вера Лапко (№63 WTA).
Поединок будет сыгран вторым запуском, ориентировочное время начала встречи – 03:30 по Киеву.
Ранее теннистстки играли между собой 5 раз, Ястремская выиграла 4 матча.
В первом круге украинка переиграла немку Лаура Зигемунд, представительница Беларуси – одолела россиянку Анастасию Павлюченкову.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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