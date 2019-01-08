Войти или Зарегистрироваться
Меню

Дании в Кубке Федерации поможет Каролин Возняцки

Участники первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации назвали предварительные составы

  • 08.01.2019 03:46
  • 104 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Дании в Кубке Федерации поможет Каролин Возняцки
© Каролин Возняцки

Стали известны предварительные составы всех семи сборных, которые 6-9 февраля 2019 года поведут борьбу за единственную путевку в плэй-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации в Зеленой Гуре, Польша.

Ранее мы сообщали, каких игроков заявила на матчи сборная Украины.

Предлагаем вашему вниманию составы остальных шести команд (интересно, что датчане впервые за долгие годы заявили своего лидера — вторую ракетку мира Каролин Возняцки):

Россия: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян и Наталья Вихлянцева.

Болгария: Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова

Дания: Каролин Возняцки, Карен Баррица, Эмили Франкати, Мария Джесперсен

Польша: Магда Линетт, Магдалена Фреч, Ига Святек, Майя Хвалинська, Алисия Росольска

Швеция: Ребекка Петерсон, Йоханна Ларссон, Мириам Бйорклунд, Корнелия Листер, Кайса Хеннеманн

Эстония: Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Майлеен Нууди, Саара Орав, Валерия Орлац

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Теннисный Портал Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности