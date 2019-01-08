Дании в Кубке Федерации поможет Каролин Возняцки

Уверенность в игре Марты? Кажется, кто-то смотрел не матч, а лайвскор. У меня было ощущение, что ...

по-ходу, Бричек наверное и отчет писал. не понимаю родителей Мартьі - неужели пример Лесюхи не п...

04:18 — SandroKing

Первое впечатление, что за бред я посмотрел? Одна не хотела, другая не могла. Победа хорошо, но э...

04:18 — Steep

Что ж, было видно, что еще очень сильно волновалась. Хорошо, что есть поддержка на трибуне.

04:18 — vit-2

Навіть і не знаю як оцінювати сьогоднішню гру Марти, чесно жаль тих хто задля перегляду цього мат...

04:16 — Stanislav Matusevych

Марта выиграла, но радости не ощущается. Без подачи разве что у Чепеловой и можно было выиграть. ...

04:03 — vit-2

Таких постійних ляпів із підрахунком очок я навіть в ITF-ах не бачив

03:59 — vit-2

Як би там не було, Марті треба вирішувати все в 2-х сетах, а далі видно буде...