Дании в Кубке Федерации поможет Каролин Возняцки

Стали известны предварительные составы всех семи сборных, которые 6-9 февраля 2019 года поведут борьбу за единственную путевку в плэй-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации в Зеленой Гуре, Польша.
Ранее мы сообщали, каких игроков заявила на матчи сборная Украины.
Предлагаем вашему вниманию составы остальных шести команд (интересно, что датчане впервые за долгие годы заявили своего лидера — вторую ракетку мира Каролин Возняцки):
Россия: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян и Наталья Вихлянцева.
Болгария: Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова
Дания: Каролин Возняцки, Карен Баррица, Эмили Франкати, Мария Джесперсен
Польша: Магда Линетт, Магдалена Фреч, Ига Святек, Майя Хвалинська, Алисия Росольска
Швеция: Ребекка Петерсон, Йоханна Ларссон, Мириам Бйорклунд, Корнелия Листер, Кайса Хеннеманн
Эстония: Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Майлеен Нууди, Саара Орав, Валерия Орлац
Источник — Теннисный Портал Украины
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