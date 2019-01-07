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Стал известен состав сборной Украины на матчи Кубка Федерации

Наша сборная выступит в сильнейшем составе

  • 07.01.2019 20:45
  • 2631 просмотр
  • 6 комментариев
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Стал известен состав сборной Украины на матчи Кубка Федерации
© Getty Images. Элина Свитолина

Федерация тенниса Украины назвала состав сборной Украины на поединки первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

В состав украинской команды вошли Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок. Капитан команды — Михаил Филима. Менеджер — Ольга Савчук.

Игры пройдут с 6-го по 9-е февраля в польском городе Зелена Гура.

Сборная Украины выступает в группе А Евро-Африканской зоны Кубка Федерации вместе с Россией, Польшей, Данией, Швецией, Эстонией и Болгарией. Затем участников этого этапа соревнований поделят на две группы по три и четыре команды.

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Источник — Федерация тенниса Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 07.01.2019 22:50
    0
    Надеюсь наши девушки хорошо выступят на АО, а потом вынесут всю эту евро-африканскую зону
    Ссылка
    Oleg Panf
    online
      Oleg Panf, 07.01.2019 21:41
    -1
    Состав бомба, только Россия конкуренты.
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    vova_lviv1
      vova_lviv1, 07.01.2019 21:36
    +1
    А який регламент тих зустрічей ? Бо завжди наша збірна грала проти іншої збірної.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.01.2019 21:14
    +2
    Составы у соперниц достаточно солидные, но если у нас все лидеры будут в строю, можно и нужно обыгрывать каждую из этих сборных.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
    Олександр Жарчинський, 07.01.2019 20:59
    +4
    бомба.з таким складом рвемо всіх
    Ссылка
    Александр Светов
      Александр Светов, 07.01.2019 20:58
    +6
    Такая компашка подобралась, что становится страшно за соперников. Пожалуй самый сильный состав за всю независимость.
    Ссылка
    Александр Светов
      Александр Светов, 07.01.2019 20:58
    +6
    Такая компашка подобралась, что становится страшно за соперников. Пожалуй самый сильный состав за всю независимость.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
    Олександр Жарчинський, 07.01.2019 20:59
    +4
    бомба.з таким складом рвемо всіх
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.01.2019 21:14
    +2
    Составы у соперниц достаточно солидные, но если у нас все лидеры будут в строю, можно и нужно обыгрывать каждую из этих сборных.
    Ссылка
    vova_lviv1
      vova_lviv1, 07.01.2019 21:36
    +1
    А який регламент тих зустрічей ? Бо завжди наша збірна грала проти іншої збірної.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 07.01.2019 22:50
    0
    Надеюсь наши девушки хорошо выступят на АО, а потом вынесут всю эту евро-африканскую зону
    Ссылка
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