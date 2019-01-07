Стал известен состав сборной Украины на матчи Кубка Федерации

Федерация тенниса Украины назвала состав сборной Украины на поединки первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.
В состав украинской команды вошли Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок. Капитан команды — Михаил Филима. Менеджер — Ольга Савчук.
Игры пройдут с 6-го по 9-е февраля в польском городе Зелена Гура.
Сборная Украины выступает в группе А Евро-Африканской зоны Кубка Федерации вместе с Россией, Польшей, Данией, Швецией, Эстонией и Болгарией. Затем участников этого этапа соревнований поделят на две группы по три и четыре команды.
Источник — Федерация тенниса Украины
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