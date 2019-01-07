Стал известен состав сборной Украины на матчи Кубка Федерации

22:51 — khatskevich_bog

Тоже не понимаю людей, которые приходят на 15 минуту, а уходят сразу после 75-й и не важно команд...

22:50 — khatskevich_bog

Внатуре, на фейсбуке тишина, и никто ничего не слышал. ГеббельсПенисовТВ каждые 10 дней пускай г...

22:13 — J0e777

Все в точку сказано. Особенно бесит, когда "болельщики" приходят на 15-й минуте матча и начинают ...