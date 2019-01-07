Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Старалась выкладываться в каждом розыгрыше»

Даяна Ястремская прокомментировала победу над немкой Лаурой Зигемунд на турнире в Хобарте. В первом круге украинка справилась с Лаурой Зигемунд (6:3, 6:1).
«Я впервые выступаю здесь, и мне все очень нравится. Я благодарна зрителям, которые пришли на стадион сегодня. Условия были непростыми из-за ветра, но нужно было к этому привыкнуть. Это мне удалось. Рада, что прошла дальше.
Я немного нервничала, потому что это был мой первый матч в году. Брисбен я в расчет не беру. Я была готова контролировать то, что было мне под силу. Важно было сохранять концентрацию и стабильность. Это был хороший матч. Я старалась выкладываться в каждом розыгрыше и бороться за каждое очко.
В межсезонье мы хорошо поработали над моим физическим состоянием, а затем занялись отдельными компонентами моей игры. Я внесла некоторые изменения и добавила вариативности в свои действия».
Во втором круге Ястремская сыграет с Верой Лапко из Беларуси.
«Мы встречались несколько раз в прошлом году и в 2017-м. Это сильная соперница. Я постараюсь подобрать верную тактику на этот матч», - сказала Ястремская.
Источник — WTA
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