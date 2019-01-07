Australian Open. Марта Костюк начинает свой путь с квалификации

Украинская теннисистка Марта Костюк 8 января сыграет матч первого круга квалификации Australian Open. Соперницей 16-летней украинки будет представительница Словакии Яна Чепелова (№186 WTA).
Поединок состоится на втором корте, вторым запуском. Отметим, что на этом же корте первым запуском свой матч проведет Сергей Стаховский.
Костюк предстоит защитить 170 очков рейтинга на Australian Open. Напомним, в прошлом турнире украинка дошла до третьего круга австралийского мэйджора.
Отметим, что 9 января первые поединки квалификации проведут Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.
Источник — Sport.ua
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