Australian Open. Марта Костюк начинает свой путь с квалификации

Довольно странно, что в списке отсутствует Ольга Харлан. Все-таки доминатор своего вида, победите...

Ой Марта, Марта. Даже не знаю что ожидать от неё в этом сезоне. Каких то видимых улучшений в игре...

Автору статьи мой совет, попробуйте себя в чём то другом, анализ лыжных гонок явно не ваш конек,...

Действительно мощно сыграла. Такое ощущение что смотришь продолжение 2018 года когда Даяна вышла ...

13:34 — Dyadya_Vova

Слишком дорого для Шахты. Нидерланды всегда много просят, не наш рынок. Летом бесплатно подпишут ...

13:32 — J0e777

*вдесятером.

13:31 — J0e777

Все адекватные люди уверенны, что вы обыграли Хоффенхайм, потому что те играли вжесяьером. Вы еще...

13:31 — jekаfunny

ну это хорошо конечно, но весь мир оценивает вратарей по статическим индексам, например по индекс...

13:27 — Forever_young_14

Я оцениваю вратарей другими критериями. Я сам играю в футбол как в поле (и на большом, и в мини),...

13:23 — Forever_young_14

Однозначно - НЕТ! В его тактических схемах, доставшихся после Луческу присутствует новизна. Вот н...