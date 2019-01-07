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Australian Open. Марта Костюк начинает свой путь с квалификации

В первом круге отбора украинка сыграет с Яной Чепаловой

  • 07.01.2019 13:01
  • 630 просмотров
  • 1 комментарий
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Australian Open. Марта Костюк начинает свой путь с квалификации
© news.ro. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк 8 января сыграет матч первого круга квалификации Australian Open. Соперницей 16-летней украинки будет представительница Словакии Яна Чепелова (№186 WTA).

Поединок состоится на втором корте, вторым запуском. Отметим, что на этом же корте первым запуском свой матч проведет Сергей Стаховский.

Костюк предстоит защитить 170 очков рейтинга на Australian Open. Напомним, в прошлом турнире украинка дошла до третьего круга австралийского мэйджора.

Отметим, что 9 января первые поединки квалификации проведут Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Светов
      Александр Светов, 07.01.2019 13:41
    0
    Ой Марта, Марта. Даже не знаю что ожидать от неё в этом сезоне. Каких то видимых улучшений в игре пока не наблюдается, а с этим багажом что есть будет трудно защитить то что набрано было в прошлом году. Ошибки у Марты заключаются в том что рано она пошла в WTA турниры. очень рано, там зрелые тетки бегают а тут девочка Марта на их фоне как ребенок, надо идти по пути Даяны через ITF и набираться опыта, а так какой опыт когда в первых кругах уже зачихляешь ракетку. А вторая в тренере, ну куда смотрит мама Марты? зачем этот Бричек который только ломает таланты нашего тенниса, неужели нет более достойных? Марте желаю конечно повтора прошлогоднего АО, но мало верится в такой исход, думаю Марта даже квал. не преодолеет... увы
    Ссылка
    Александр Светов
      Александр Светов, 07.01.2019 13:41
    0
    Ой Марта, Марта. Даже не знаю что ожидать от неё в этом сезоне. Каких то видимых улучшений в игре пока не наблюдается, а с этим багажом что есть будет трудно защитить то что набрано было в прошлом году. Ошибки у Марты заключаются в том что рано она пошла в WTA турниры. очень рано, там зрелые тетки бегают а тут девочка Марта на их фоне как ребенок, надо идти по пути Даяны через ITF и набираться опыта, а так какой опыт когда в первых кругах уже зачихляешь ракетку. А вторая в тренере, ну куда смотрит мама Марты? зачем этот Бричек который только ломает таланты нашего тенниса, неужели нет более достойных? Марте желаю конечно повтора прошлогоднего АО, но мало верится в такой исход, думаю Марта даже квал. не преодолеет... увы
    Ссылка
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