Australian Open. Стаховский начнет квалификацию в матче с Де Шеппером

12:16 — khatskevich_bog

Это такая мода у сосунков появилась выносить публичные обвинения, которые на самом деле не способ...

12:14 — Forever_young_14

###Еще раз замечу что вы выходите под другими никами влиять на общественное сознание я уроню ваш ...

12:13 — khatskevich_bog

вообще как это понимать, мужику нужно было опохмелиться после НГ праздников, мало того что бабоси...

12:11 — khatskevich_bog

ну попробуй уронить сайт. трындеть могут все ))))

12:09 — Aleks Goldman

Давайте я с вами поиграюсь, спорт уа. Вы будете свои боты вставлять в комментариях и по другими н...

12:02 — Forever_young_14

Дикая амазонка. Вместо того, чтобы отдать деньги грабителю, она взяла и отмутузила слабого м...