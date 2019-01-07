Australian Open. Стаховский начнет квалификацию в матче с Де Шеппером

Сергей Стаховский вскоре стартует в отборочном турнире r Australian Open.
В первом круге украинский теннисист встретится с французом Кенни де Шеппером (ATP 219).
Отметим, что Стаховский и Де Шеппер встречались 7 раз, пять поединков выиграл украинец.
Лучшим показателем Стаховского на Australian Open является третий круг в 2011 году. В прошлом сезоне украинец не сумел квалифицироваться на турнир.
Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская и Надежда Киченок сыграют в парном разряде.
Источник — Sport.ua
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