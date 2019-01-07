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Australian Open. Стаховский начнет квалификацию в матче с Де Шеппером

Украинец получил 22-й номер посева в квалификации

  • 07.01.2019 11:17
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Australian Open. Стаховский начнет квалификацию в матче с Де Шеппером
© Getty images. Сергей Стаховский
Сергей Стаховский вскоре стартует в отборочном турнире r Australian Open.
 
В первом круге украинский теннисист встретится с французом Кенни де Шеппером (ATP 219). 
 
Отметим, что Стаховский и Де Шеппер встречались 7 раз, пять поединков выиграл украинец.
 
Лучшим показателем Стаховского на Australian Open является третий круг в 2011 году. В прошлом сезоне украинец не сумел квалифицироваться на турнир.
 
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Источник — Sport.ua

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