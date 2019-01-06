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Нисикори стал победителем турнира в Брисбене

Японец выиграл титул впервые с 2016 года

  • 06.01.2019 15:55
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Нисикори стал победителем турнира в Брисбене
© Getty Images. Кеи Нисикори
Японский теннисист Кеи Нисикори выиграл титульный матч в австралийском Брисбене (ATP 250). В финале второй сеяный в трех сетах разобрался с россиянином Даниилом Медведевым.
 
Брисбен. Финал
Кеи Нисикори (Япония) – Даниил Медведев (Россия) – 6:4, 3:6, 6:2
 
Отметим, что предыдущий раз японец, у которого 12 выигранных титулов за всю карьеру, праздновал победу на турнире ATP в феврале 2016 года в Мемфисе. После этого он проиграл девять финалов подряд.
 
Медведев пятый раз играл в финале и это его второе поражение. 
 
Напомним, в женском разряде на турнире в Брисбене победила чешка Каролина Плишкова, которая в финале обыграла украинку Лесю Цуренко. 

 

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Источник — Sport.ua

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