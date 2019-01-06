Нисикори стал победителем турнира в Брисбене

Японский теннисист Кеи Нисикори выиграл титульный матч в австралийском Брисбене (ATP 250). В финале второй сеяный в трех сетах разобрался с россиянином Даниилом Медведевым.

Брисбен. Финал

Кеи Нисикори (Япония) – Даниил Медведев (Россия) – 6:4, 3:6, 6:2

Отметим, что предыдущий раз японец, у которого 12 выигранных титулов за всю карьеру, праздновал победу на турнире ATP в феврале 2016 года в Мемфисе. После этого он проиграл девять финалов подряд.

Медведев пятый раз играл в финале и это его второе поражение.