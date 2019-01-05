Леся Цуренко – Кароліна Плішкова. Прогноз і анонс фіналу Брісбена

Леся Цуренко зіграє фінальний поєдинок на хардовому Прем'єрі в австралійському Брісбені. Суперницею українки стане чешка Кароліна Плішкова, поєдинок розпочнеться о 09:00 за Києвом. Трансляція буде доступна У неділю, 6 січня, друга ракетка Українизіграє фінальний поєдинок на хардовому Прем'єрі в австралійському Брісбені. Суперницею українки стане чешка Кароліна Плішкова, поєдинок розпочнеться о. Трансляція буде доступна тут

Суперниця

Плішкова – екс-перша ракетка світу (8 тижнів у 2017 році), а також єдина тенісистка туру, яка останні трі роки підряд грала на Підсумковому турнірі. З 2014 року незмінно входить в топ-2 за кількістю ейсів в сезоні. На турнірі в Брісбені грає вчетверте, відзначимо перемогу в 2017 і півфінал в 2018, коли її зупинила Еліна Світоліна. В минулому сезоні Плішкова виграла 32 поєдинки на хардових покриттях, більше тільки у Сабаленко (35) і Світоліної (33). Щоправда і поразок було чимало – 16. До прикладу, у Еліни їх всього 10.

Плішкова надзвичайно потужна і грає в атакувальний теніс, який підкріплений однією з найкращих подач в турі. Не гребує виходами до сітки, де грає на високому рівні. Єдиним мінусом можна назвати швидкість пересування по корту, все ж зі зростом 1,86 м це робити зовсім непросто.

Наразі статистика фінальних матчів на турнірах WTA у Плішкової така: 11 перемог і 11 поразок, але 5 з 6 останніх головних матчів вона виграла.



Jimmie48 Photography. Кароліна Плішкова Jimmie48 Photography. Кароліна Плішкова

Що допомогло Цуренко вийти в фінал

Цьогоріч у Брісбені Леся демонструє гру якісно нового рівня і це велика заслуга нового тренера Адріано Албанезі. Особливо відзначимо зміни на подачі. Якщо в минулому році це була одна з її болючих тем – 64.2% виграних геймів на своїй подачі (до прикладу в тієї ж Плішкової 73,6%, а у сусідок по рейтингу Суарес Наварро і Бузарнеску по 68%), то в Брісбені ми маємо майже 89%. Це не просто багато – це абсолютний космос. Зберегти його не вдасться за жодних обставин, але підняти до 70-72% в середньому за сезон завдання реальне.

А якщо ще згадати, що Леся за результатами минулого сезону увійшла в топ-10 по виграних геймах на чужій подачі (42,4%, що навіть на кілька десятих більше, ніж у Возняцкі з Бертенс), то в результаті отримаємо «універсального солдата», який за відсутності серйозних травм, може в перспективі увійти не тільки в топ-20, а і в топ-10.

Також навіть простому глядачу очевидні зміни у фізичній готовності, які можна описати двома крайніми словами олімпійського девізу. Але найголовніше це ментальна стійкість: останні два матчі Цуренко грає в найкращих традиціях чоловічого тенісу, де немає часу для сентиментів і несподіваних спадів.

Шлях до фіналу

Кожна із тенісисток виграла по 4 зустрічі, але Цуренко ще не віддала жодної партії. Плішкова вже двічі проходила всю дистанцію, хоча особливих проблем у фінальних сетах не мала.

Стадія Цуренко Плішкова перше коло Бузарнеску (6:0, 6:2) №24 WTA Путінцева (4:6, 6:4, 6:3) №44 WTA друге коло Біррелл (6:4, 6:3) №283 WTA Боузкова (7:5, 6:2) №139 WTA 1/4 фіналу Контавейт (7:5, 6:3) №20 WTA Томляновіч (6:1, 1:6, 6:1) №46 WTA півфінал Осака (6:2, 6:4) №5 WTA Векіч (6:3, 6:4) №34 WTA

Зустрічі між собою і перспективи в рейтингу

Леся і Кароліна грали між собою 5 разів, Плішкова має на одну перемогу більше – 3:2. Попередній поєдинок відбувся в Мадриді (грунт) в 2017 році, де чешка перемогла в трьох сетах. Обидва матчі на харді (Братислава-2011 і Нью-Гейвен-2015) пішли до скарбнички Цуренко.

Кожна з фіналісток вже заробила по $100 580 і 305 очок в рейтинг WTA. Переможниця фіналу додатково отримає $87 700 і 165 рейтингових балів. У разі виграшу Плішкова підніметься на сьому позицію світової класифікації, Цуренко – на 23-ю. Хоча вже після виходу в півфінал Леся забезпечила собі рекордний результат в рейтингу (24 місце).



Jimmie48 Photography. Леся Цуренко Jimmie48 Photography. Леся Цуренко

Прогноз

Букмекери вп'яте на турнірі передбачають перемогу Плішкової. З цим звісно можна сперечатися, але вона явний фаворит. Для Цуренко це буде найбільший фінал в кар'єрі. Цікавий факт полягає в тому, що до 26 років Леся жодного разу не грала у фіналах турнірів WTA, але після цього ось уже п'ятий сезон підряд неодмінно грає за титул. Попередні роки це були турніри серії International (4 перемоги), тепер планка піднялася.

Загалом шанси є і непогані. Потрібно продовжувати грати так, як і до цього. Відсутність спадів – головний козир против Плішкової, в чешки вони неодмінно будуть. Щодо тактики, то потрібно більше рухати суперницю по корту, навантажуючи її довгі ноги, не давати виходити до сітки і по можливості менше грати під забійний форхенд.

Не забуваймо і про те, що наступного тижня Цуренко і Плішкова повинні зустрітися в першому колі турніру в Сіднеї. Хоча є велика ймовірність, що грати його вони не будуть, а просто знімуться. До речі, компанія там зібралася солідна: Сасновіч, Конта, Синякова і Стрицова будуть грати кваліфікацію, коли ми ще побачимо щось подібне.

Проноз Sport.ua: перемога Цуренко в трьох сетах