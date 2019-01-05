Наоми ОСАКА: «Не знаю, почему так плохо сыграла против Цуренко»

В полуфинале турнира в Брисбене 5-я ракета мира Наоми Осака в двух сетах уступила украинке Лесе Цуренко и признала, что провела плохой матч.
«Я еще на разминке почувствовала - что-то не так. Я начала нервничать, но надеялась, что это чувство уйдет во время игры, однако этого не случилось».
«Не знаю, почему, но я была просто выдохшейся. Все пошло не так, я потеряла контроль. В целом, не знаю точно, почему я сыграла так плохо, и по ходу матча не понимала, как все исправить».
«Но это был очень ценный для меня урок», - сказала Осака.
В финале Брисбена Цуренко сыграет против Каролины Плишковой.
Источник — WTA
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