Наоми ОСАКА: «Не знаю, почему так плохо сыграла против Цуренко»

В полуфинале турнира в Брисбене 5-я ракета мира Наоми Осака в двух сетах уступила украинке Лесе Цуренко и признала, что провела плохой матч.

«Я еще на разминке почувствовала - что-то не так. Я начала нервничать, но надеялась, что это чувство уйдет во время игры, однако этого не случилось».

«Не знаю, почему, но я была просто выдохшейся. Все пошло не так, я потеряла контроль. В целом, не знаю точно, почему я сыграла так плохо, и по ходу матча не понимала, как все исправить».

«Но это был очень ценный для меня урок», - сказала Осака.

В финале Брисбена Цуренко сыграет против Каролины Плишковой.