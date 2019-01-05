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Наоми ОСАКА: «Не знаю, почему так плохо сыграла против Цуренко»

Теннисистка оказалась не готова к сопротивлению

  • 05.01.2019 15:13
  • 737 просмотров
  • 2 комментария
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Наоми ОСАКА: «Не знаю, почему так плохо сыграла против Цуренко»
© Getty images. Наоми Осака

В полуфинале турнира в Брисбене 5-я ракета мира Наоми Осака в двух сетах уступила украинке Лесе Цуренко и признала, что провела плохой матч.

«Я еще на разминке почувствовала - что-то не так. Я начала нервничать, но надеялась, что это чувство уйдет во время игры, однако этого не случилось».

«Не знаю, почему, но я была просто выдохшейся. Все пошло не так, я потеряла контроль. В целом, не знаю точно, почему я сыграла так плохо, и по ходу матча не понимала, как все исправить».

«Но это был очень ценный для меня урок», - сказала Осака.

В финале Брисбена Цуренко сыграет против Каролины Плишковой.

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Источник — WTA

(2 голоса)

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Комментарии
    Maxim_kravets
      Maxim_kravets, 05.01.2019 15:38
    0
    ByrJIyckp, 05.01.2019 15:15
    Потому что с такими глазами это тяжело
    Должно быть смешно?
    Ссылка
    ByrJIyckp
      ByrJIyckp, 05.01.2019 15:15
    -3
    Потому что с такими глазами это тяжело
    Ссылка
    Maxim_kravets
      Maxim_kravets, 05.01.2019 15:38
    0
    ByrJIyckp, 05.01.2019 15:15
    Потому что с такими глазами это тяжело
    Должно быть смешно?
    Ссылка
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