Гонконг. Лопатецкая сыграет в финале

В полуфинальном матче турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000 украинская теннисистка обыграла представительницу Чехии Монику Килнарову: 6:2, 6:3.

Лопатецкой понадобилось полтора часа для победы, и за это время она подала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из шести брейк-поинтов, при этом проиграв один гейм на своей подаче.

В финале соперницей 15-летней украинки станет ещё одна чешка Барбора Штефкова, которая в своём полуфинале победила шестую сеяную Лян Эньшуо из Тайваня.

Напомним, что в прошлом году Дарья выиграла два турнира ITF Pro Circuit с призовым фондом $15,000 в турецкой Анталье и венгерском городе Байя.