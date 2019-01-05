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Гонконг. Лопатецкая сыграет в финале

В полуфинале украинка победила Монику Килнарову

  • 05.01.2019 12:24
  • 627 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Гонконг. Лопатецкая сыграет в финале
© btu.org.ua. Дарья Лопатецкая
В полуфинальном матче турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000 украинская теннисистка обыграла представительницу Чехии Монику Килнарову: 6:2, 6:3.
 
Лопатецкой понадобилось полтора часа для победы, и за это время она подала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из шести брейк-поинтов, при этом проиграв один гейм на своей подаче.
 
В финале соперницей 15-летней украинки станет ещё одна чешка Барбора Штефкова, которая в своём полуфинале победила шестую сеяную Лян Эньшуо из Тайваня.
 
Напомним, что в прошлом году Дарья выиграла два турнира ITF Pro Circuit с призовым фондом $15,000 в турецкой Анталье и венгерском городе Байя.
 
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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    VVO
      VVO, 05.01.2019 12:58
    0
    Хочеться сподіватись що у нас підростає і ще одна тенісистка високого рівня. Удачі Даші у фіналі.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 05.01.2019 12:53
    +1
    Очки за те выигранные 15-тысячники после очередной реформы начисления очков из рейтинга WTA у Даши перешли в новосозданный рейтинг ITF. Поэтому для подъема в главном рейтинге необходимо успешно играть в более серьезных турнирах, а у Даши еще и жесткий лимит. Юниорам теперь стало совсем сложно двигаться вверх.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 05.01.2019 12:40
    +3
    молодец
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 05.01.2019 12:40
    +3
    молодец
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.01.2019 12:53
    +1
    Очки за те выигранные 15-тысячники после очередной реформы начисления очков из рейтинга WTA у Даши перешли в новосозданный рейтинг ITF. Поэтому для подъема в главном рейтинге необходимо успешно играть в более серьезных турнирах, а у Даши еще и жесткий лимит. Юниорам теперь стало совсем сложно двигаться вверх.
    Ссылка
    VVO
      VVO, 05.01.2019 12:58
    0
    Хочеться сподіватись що у нас підростає і ще одна тенісистка високого рівня. Удачі Даші у фіналі.
    Ссылка
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