Леся ЦУРЕНКО: «Я готова к поединку с Осакой»

В полуфинале турнира в Брисбене теннисистка Леся Цуренко встретится с Наоми Осакой, которая обыграла украинку в прошлом году на US Open.

«Наоми - отличная соперница, она сконцентрирована буквально на каждом розыгрыше, поэтому меня точно ждет очень тяжелый поединок».

«Но, считаю, я готова к матчу против Осаки. Мне уже не терпится выйти на корт и сразится с сильным оппонентом», - сказала Цуренко.

Матч Цуренко - Осака состоится в ночь на субботу и начнется не ранее 5 утра.