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Леся ЦУРЕНКО: «Я готова к поединку с Осакой»

Украинка рассчитывает пробиться в финал

  • 04.01.2019 21:29
  • 644 просмотра
  • 1 комментарий
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Леся ЦУРЕНКО: «Я готова к поединку с Осакой»
© Getty Images. Леся Цуренко

В полуфинале турнира в Брисбене теннисистка Леся Цуренко встретится с Наоми Осакой, которая обыграла украинку в прошлом году на US Open.

«Наоми - отличная соперница, она сконцентрирована буквально на каждом розыгрыше, поэтому меня точно ждет очень тяжелый поединок».

«Но, считаю, я готова к матчу против Осаки. Мне уже не терпится выйти на корт и сразится с сильным оппонентом», - сказала Цуренко.

Матч Цуренко - Осака состоится в ночь на субботу и начнется не ранее 5 утра.

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Ад
    Александр Ад, 04.01.2019 22:11
    0
    удачи Леся!
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 04.01.2019 22:11
    0
    удачи Леся!
    Ссылка
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