Шэньчжэнь. Калинина уступила в полуфинале

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в паре с японкой Нао Хибино уступила в полуфинале турнира в Шэньчжэне.
В 1/2 финала украино-японская пара уступила дуэту Дуань Инъин / Рената Ворачова: 6:2, 1:6, 3:10.
Встреча продолжалась чуть больше часа. В первом сете Калинина и Хибино уступали в счете (0:2), но далее выиграли шесть геймов подряд. Но далее уступили во втором сете, а позже не смогли победить на решающем тай-брейке.
Напомним, в четвертьфинале Калинина и Хабино обыграли лидеров посева Суко Аоямой (Япония) и Лидией Морозовой (Беларусь) - 6:2, 6:7, 10:4.
Источник — Sport.ua
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