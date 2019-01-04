Шэньчжэнь. Калинина уступила в полуфинале

10:08 — ВВВ

Щодо нібито голу у ворота МС після додавання Салаха - показали потім картинку єлектронного рефері...

10:03 — ВВВ

Подивившись цю гру та поередню гру МС із Зінченко у складі зрозумів чому його не було навіть у за...

10:02 — Фейсел

не повезло Ливеру что я на них поставил,везунчик я(((

09:46 —

во 2-м тайме Фирмино не видел, кто-то видел его на поле? может заменили? так нет же где-то был..