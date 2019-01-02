Шэньчжэнь. Калинина - в полуфинале парного разряда

Украинская теннисистка Ангелина Калинина начала год на турнире в Шэньчжэне, где успешно продвигается по сетке в парном разряде.
В паре с Нао Хибино из Японии Калинина добралась уже до полуфинала. В матче 1/4 финала дуэт одержал победу над лидерами посева Суко Аоямой (Япония) и Лидией Морозовой (Беларусь) - 6:2, 6:7, 10:4.
В полуфинале Калинина и Хибино сыграют против Дуань Иньин (Китай) и Ренаты Ворачовой (Чехия).
Источник — Sport.ua
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