Шэньчжэнь. Калинина - в полуфинале парного разряда

Украинская теннисистка Ангелина Калинина начала год на турнире в Шэньчжэне, где успешно продвигается по сетке в парном разряде.

В паре с Нао Хибино из Японии Калинина добралась уже до полуфинала. В матче 1/4 финала дуэт одержал победу над лидерами посева Суко Аоямой (Япония) и Лидией Морозовой (Беларусь) - 6:2, 6:7, 10:4.

В полуфинале Калинина и Хибино сыграют против Дуань Иньин (Китай) и Ренаты Ворачовой (Чехия).