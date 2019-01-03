Доминик ТИМ: «Молодые игроки не выиграют Мэйджор в 2019 году»

Доминик Тим считает, что в 2019 году турниры Большого шлема продолжат выигрывать звездные ветераны:

«Мы говорим об этом уже несколько лет. Говорим о шансах молодых игроков, о грядущих изменениях. Но я не уверен, что в 2019 году они произойдут. Очевидно, что Рафа, Роджер и Новак находятся в отличной форме. Кроме того, возвращаются Маррей и Вавринка.

Игроки, побеждавшие на турнирах «Большого шлема» в предыдущие годы, продолжают выступать. Поэтому побеждать будет тяжело. Конечно, сильнейшие молодые игроки предельно мотивированы показать себя. Они хотят выиграть турнир «Большого шлема». Может, кому-то и удастся, но я думаю, что нам придётся отложить эти разговоры ещё на один год».

Ранее Стэн Вавринка заявил, что считает фаворитами Australian Open Джоковича, Надаля и Федерера.