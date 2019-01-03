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Стэн ВАВРИНКА: «Джокович – явный фаворит Australian Open»

Швейцарский теннисист назвал фаворитов турнира

  • 03.01.2019 22:52
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Стэн ВАВРИНКА: «Джокович – явный фаворит Australian Open»
© tennisnow.com. Стэн Вавринка

Стэн Вавринка, который собирается сыграть на Australian Open-2019, поделился своим мнением относительно фаворитов турнира в Мельбурне:

«Я по-прежнему считаю фаворитами турнира «Большого шлема» Новака Джоковича, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Если же выбирать между ними, то, конечно, явным фаворитом будет Джокович, он вновь является первой ракеткой мира. Кроме того, Джокович выиграл два последних турнира «Большого шлема».

Что касается меня, то я чувствую, что готов играть на турнире «Большого шлема». Готов к длительным матчам, состоящим из многочисленных сетов».

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Источник — Tennis World USA

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