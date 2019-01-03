Шэньчжэнь. Полуфинал Калининой перенесен из-за дождя

15:58 —

Не может пострадать то, чего нет...

15:57 —

Я же говорю, уровень 5-ти летнего ребенка... как в садике, - "Ванечка, ты зачем Олю ударил? патам...

15:34 — Forever_young_13

Кто сомневается в истинности моих слов - вот ссылка на ветку: https://sport.ua/news/421450-shahte...

15:32 — LIV LIV

Занятия восточными единоборствами не прошли даром. Пострадал мозг.