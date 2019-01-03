Шэньчжэнь. Полуфинал Калининой перенесен из-за дождя

Украинка Ангелина Калинина 3 января должна была провести полуфинальный поединок парного турнира в Шэньчжэнь.
Встреча должна была состояться в 11:00 по местному времени/ 5:00 по киевскому.
В Шэньчжэне сначала перенесли игру украинки на более позднее время, но позже и вовсе отменили. Сегодня встреча не состоится.
В полуфинале Калинина и в паре Нао Хибино сыграют против Дуань Иньин (Китай) и Ренаты Ворачовой (Чехия).
Источник — Sport.ua
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