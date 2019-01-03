Анастасия Севастова – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, третьего января, состоится первый четвертьфинальный поединок на турнире серии Премьер в Брисбене. Японка Наоми Осака (№5 WTA) встретится с Анастасией Севастовой из Латвии (№11 WTA).
Начало поединка в 07:40.
Победительница матча сыграет в полуфинале с кем-то из пары Леся Цуренко – Анетт Контавейт.
Источник — Sport.ua
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