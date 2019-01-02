Свитолина опустится на шестое место в рейтинге WTA

Элина Свитолина не смогла защитить свой прошлогодний титул на турнире в Брисбене, уступив во втором раунде представительнице Беларуси Александре Саснович.

Поражение в Брисбене приведет к тому, что Свитолина потеряет 410 очков в обновленном рейтинге WTA и опустится в нем с четвертой строчки на шестую. Таким образом, Свитолина не попадет в топ-4 посева на Australian Open-2019.

С понедельника, 7 января Свитолину в рейтинге WTA обгонят чемпионки последних двух розыгрышей US Open – Наоми Осака и Слоан Стивенс.