Свитолина опустится на шестое место в рейтинге WTA

Элина Свитолина не смогла защитить свой прошлогодний титул на турнире в Брисбене, уступив во втором раунде представительнице Беларуси Александре Саснович.
Поражение в Брисбене приведет к тому, что Свитолина потеряет 410 очков в обновленном рейтинге WTA и опустится в нем с четвертой строчки на шестую. Таким образом, Свитолина не попадет в топ-4 посева на Australian Open-2019.
С понедельника, 7 января Свитолину в рейтинге WTA обгонят чемпионки последних двух розыгрышей US Open – Наоми Осака и Слоан Стивенс.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.