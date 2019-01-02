Войти или Зарегистрироваться
Меню

Свитолина опустится на шестое место в рейтинге WTA

Неудача в Брисбене стоила украинке сразу двух строчек рейтинга

  • 02.01.2019 21:10
  • 754 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Свитолина опустится на шестое место в рейтинге WTA
© ESPN. Элина Свитолина

Элина Свитолина не смогла защитить свой прошлогодний титул на турнире в Брисбене, уступив во втором раунде представительнице Беларуси Александре Саснович.

Поражение в Брисбене приведет к тому, что Свитолина потеряет 410 очков в обновленном рейтинге WTA и опустится в нем с четвертой строчки на шестую. Таким образом, Свитолина не попадет в топ-4 посева на Australian Open-2019.

С понедельника, 7 января Свитолину в рейтинге WTA обгонят чемпионки последних двух розыгрышей US Open – Наоми Осака и Слоан Стивенс.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности