Серена УИЛЬЯМС: «Все мечтают сыграть с Федерером»

Вчера Серена Уильямс сыграла в паре с Роджером Федерером на Кубке Хопана. Уильямс поделилась впечатлениями от игры в паре со швейцарцем:
«Я с нетерпением ждала этого матча с момента, когда узнала о нем. Я думала: «Боже, это так круто». Думаю, об этом мечтают все – сыграть с Роджером Федерером.
Это был великолепный опыт, даже грустно, что все закончилось. Я только размялась! Если честно, было весело. Мы с Роджером в карьерном плане росли вместе и получить возможность сыграть с ним после всех этих лет – это то, чего мы никогда не делали. Это невероятно здорово сыграть друг с другом на пике наших карьер».
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