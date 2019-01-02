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ВИДЕО ДНЯ. Как Свитолина проиграла Саснович

Украинская теннисистка не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене

  • 02.01.2019 17:41
  • 555 просмотров
  • 2 комментария
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ВИДЕО ДНЯ. Как Свитолина проиграла Саснович
© Getty Images. Элина Свитолина

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти во второй круг турнира в австралийском Брисбене, в трех сетах проиграв 24-летней белоруске Александре Саснович: 4/6, 6/0, 3/6.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    stopor2016
    online
    stopor2016, 02.01.2019 18:12
    -2
    Крыла-а-атые качели ,
    летят-летят , летят ...(с)
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    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 02.01.2019 18:05
    -2
    Саснула((((
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