ВИДЕО ДНЯ. Как Свитолина проиграла Саснович

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти во второй круг турнира в австралийском Брисбене, в трех сетах проиграв 24-летней белоруске Александре Саснович: 4/6, 6/0, 3/6.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
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Источник — WTA
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