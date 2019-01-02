САСНОВИЧ: В этот раз перед игрой со Свитолиной отказалась от ризотто

«Австралия – моя любимая страна. В прошлом году перед матчем со Свитолиной я переела ризотто с грибами, – сказала Саснович после матча. – В этот раз не стала. Поменяла себе диету».

24-летняя белоруска впервые обыграла соперницу из топ-5 и за выход в полуфинал сыграет с Донной Векич их Хорватии.