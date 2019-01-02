САСНОВИЧ: В этот раз перед игрой со Свитолиной отказалась от ризотто

Александра Саснович во втором круге турнира в Брисбене взяла у Элины Свитолиной реванш за поражение в прошлогоднем финале – 6:4, 0:6, 6:3.
«Австралия – моя любимая страна. В прошлом году перед матчем со Свитолиной я переела ризотто с грибами, – сказала Саснович после матча. – В этот раз не стала. Поменяла себе диету».
24-летняя белоруска впервые обыграла соперницу из топ-5 и за выход в полуфинал сыграет с Донной Векич их Хорватии.
Источник — Sport.ua
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