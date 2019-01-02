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САСНОВИЧ: В этот раз перед игрой со Свитолиной отказалась от ризотто

Теннисистка из Беларуси рассказала о реванше

  • 02.01.2019 17:11
  • 857 просмотров
  • 3 комментария
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САСНОВИЧ: В этот раз перед игрой со Свитолиной отказалась от ризотто
Александра Саснович во втором круге турнира в Брисбене взяла у Элины Свитолиной реванш за поражение в прошлогоднем финале – 6:4, 0:6, 6:3.
 
«Австралия – моя любимая страна. В прошлом году перед матчем со Свитолиной я переела ризотто с грибами, – сказала Саснович после матча. – В этот раз не стала. Поменяла себе диету».
 
24-летняя белоруска впервые обыграла соперницу из топ-5 и за выход в полуфинал сыграет с Донной Векич их Хорватии.
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 02.01.2019 17:48
    +1
    Как показал прошлый сезон, цыплят по осени считают. Будем посмотреть дальнейшие турниры, и с Саснович она еще не раз в этом сезоне встретится, как мне думается. Там у Саснович будет возможность проверить теорию "Ризотто")))
    Ссылка
    Girvik
    online
      Girvik, 02.01.2019 17:22
    +1
    Хоча дещо з ++ . По-моєму Еля трохи поправилась...
    Ссылка
    Girvik
    online
      Girvik, 02.01.2019 17:21
    -2
    хтось Еліні підсунув НАКОЛОТОЇ бульби на сніданок...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 02.01.2019 17:48
    +1
    Как показал прошлый сезон, цыплят по осени считают. Будем посмотреть дальнейшие турниры, и с Саснович она еще не раз в этом сезоне встретится, как мне думается. Там у Саснович будет возможность проверить теорию "Ризотто")))
    Ссылка
    Girvik
    online
      Girvik, 02.01.2019 17:22
    +1
    Хоча дещо з ++ . По-моєму Еля трохи поправилась...
    Ссылка
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