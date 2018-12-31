Федерер назвал важнейшую победу в своей карьере

20-кратный победитель турниров «Большого Шлема» Роджер Федерер рассказал о том, какую победу считает важнейшей в своей карьере:

«Меня часто спрашивают, чувствует ли большой игрок необходимость победить в матчах турнира Большого шлема, ощущает ли он давление. Со мной такое случилось лишь однажды – на Ролан Гаррос-2009. И, слава богу, мне удалось победить тогда.



Я знал, что получил большую возможность, когда Надаль проиграл в полуфинале. При этом мне по-прежнему требовалось концентрироваться на многих вещах – своей игре, сопернике. Сочетание всех этих вещей оказало на меня сильное влияние. Если вы спросите меня, победа на каком турнире стала для меня важнейшей, то я без сомнения отвечу – Открытый чемпионат Франции-2009».

Ранее сообщалось о том, что Федерер сыграет на грунте в 2019 году.