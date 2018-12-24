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Федерер сыграет на грунте в 2019 году

Швейцарец не намерен снова пропускать грунтовую часть сезона

  • 24.12.2018 23:27
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express.co.uk. Роджер Федерер
© express.co.uk. Роджер Федерер

В последние три года Роджер Федерер пропускал грунтовый сезон. Однако в 2019 швейцарец намерен вернуться на Ролан Гаррос.

Также он сыграет на турнирах в Риме и/или Барселоне – в зависимости от самочувствия после Мастеров в Майами и Индиан-Уэллсе.

«Не удивлюсь, если Федерер сыграет на «Ролан Гаррос». Он любит Париж и не играл там последние пару лет. Не вижу причин, по которым он сыграет плохо, но здесь возникает вопрос о его графике. Откуда появится время для отдыха?», - заявил бывший тренер Федерера Пол Аннакон.

Ранее Федерер заявил, что считает 2018 год успешным для себя.

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Источник — Daily Express

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