Федерер сыграет на грунте в 2019 году

В последние три года Роджер Федерер пропускал грунтовый сезон. Однако в 2019 швейцарец намерен вернуться на Ролан Гаррос.
Также он сыграет на турнирах в Риме и/или Барселоне – в зависимости от самочувствия после Мастеров в Майами и Индиан-Уэллсе.
«Не удивлюсь, если Федерер сыграет на «Ролан Гаррос». Он любит Париж и не играл там последние пару лет. Не вижу причин, по которым он сыграет плохо, но здесь возникает вопрос о его графике. Откуда появится время для отдыха?», - заявил бывший тренер Федерера Пол Аннакон.
Ранее Федерер заявил, что считает 2018 год успешным для себя.
Источник — Daily Express
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.