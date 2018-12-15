Роджер ФЕДЕРЕР: «Согласился бы, чтобы 2019 год был таким же, как 2018»

Третья ракетка мира Роджер Федерер признался, что доволен тем, как провел 2018 год:

«Позади хороший год. Я бы не задумываясь согласился, чтобы 2019-й стал таким же, как 2018-й.

Помимо того что я хорошо играл, мне удалось выиграть мэйджор и вернуться на первую строчку рейтинга. Не думал, что смогу снова отпраздновать такие события, а уж тем более после травмы, когда не выигрывал турнир Большого Шлема на протяжении четырех с половиной лет.

Теперь чувствую себя хорошо и уверенно. Безусловно, присутствует усталость, но радость от успехов ее перекрывает. Счастлив, что могу продолжать конкурировать с сильнейшими игроками».

2018 год для Федерера завершился поражением в полуфинале Итогового турнира.