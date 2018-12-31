Сергей Стаховский – Марко Чеккинато. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Да уж, хабитов будем брать на ворота... В строшном сне такого не увидить!

22:48 — AK_74

Салах - молодец! Командный игрок и не гоняется за личными достижениями!

22:47 — AK_74

Как назвать то, чего не было? Там было нарушение со стороны игрока команды соперника