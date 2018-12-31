Сергей Стаховский – Марко Чеккинато. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого декабря украинский теннисист Сергей Стаховский (№134 ATP) проведет поединок первого круга на турнире в Дохе. Соперником украинца станет четвертый сеяный итальянец Марко Чеккинато (№20 ATP).
Поединок состоится первым запуском на втором корте, начало в 14:30 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не встречались.
Источник — Sport.ua
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