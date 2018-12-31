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Наоми ОСАКА: «Хотелось бы показать себя в Брисбене»

Японская теннисистка рассчитывает хорошо выступить на серии австралийских турниров

  • 31.12.2018 11:56
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Наоми ОСАКА: «Хотелось бы показать себя в Брисбене»
© Jimmie48 Photography. Наоми Осака
Чемпионка US Open-2018 Наоми Осака намерена успешно выступить на австралийском континенте.
 
«Я никогда не чувствую давления по поводу выступлений. Больше всего удовольствия я получаю от турниров Большого Шлема. Я всегда ощущаю определенное давление, но только от самой себя.
 
Безусловно, я достигла многого из того, что хотела в детстве. Надеюсь, что в новом сезоне смогу выступать ещё лучше. Посмотрим.
 
Мне очень нравится приезжать в Австралию, и мне кажется, что я довольно хорошо здесь играю. Поэтому мне бы хотелось показать себя на первом турнире в Брисбене», – сказала Осака.
 
Отметим, что на Премьере в Брисбене Осака получила второй номер посева и выступление начнёт со второго круга. Первой соперницей японки станет победительница квалификации Дестани Айава, которая в первом круге обыграла Кристину Младенович.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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