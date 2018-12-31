Наоми ОСАКА: «Хотелось бы показать себя в Брисбене»

Чемпионка US Open-2018 Наоми Осака намерена успешно выступить на австралийском континенте.

«Я никогда не чувствую давления по поводу выступлений. Больше всего удовольствия я получаю от турниров Большого Шлема. Я всегда ощущаю определенное давление, но только от самой себя.

Безусловно, я достигла многого из того, что хотела в детстве. Надеюсь, что в новом сезоне смогу выступать ещё лучше. Посмотрим.

Мне очень нравится приезжать в Австралию, и мне кажется, что я довольно хорошо здесь играю. Поэтому мне бы хотелось показать себя на первом турнире в Брисбене», – сказала Осака.

Отметим, что на Премьере в Брисбене Осака получила второй номер посева и выступление начнёт со второго круга. Первой соперницей японки станет победительница квалификации Дестани Айава, которая в первом круге обыграла Кристину Младенович.