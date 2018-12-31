Брисбен. Свитолина выбыла из парного разряда

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла стартовый матч парного разряда на турнире серии Премьер в Брисбене.
В дуэте с латвийкой Анастасией Севастовой украинка в двух сетах уступила японско-польскому тандему Ходзуми / Росольска.
Брисбен. Первый круг парного разряда
Элина Свитолина (Украина) / Анастасия Севастова (Латвия) – Эри Ходзуми (Япония) / Алисия Росольска (Польша) – 0:6, 4:6
Отметим, что в одиночном разряде Свитолина стартует со второго раунда, где сыграет против победительницы пары Александра Саснович (Беларусь) – Анастасия Потапова (Россия).
В парном разряде Брисбена Украину также представит Надежда Киченок, которая заявлена в дуэте с румынкой Михаэлой Бузарнеску. Первый матч они проведу против первых сеяных чешок Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой.
Ранее Леся Цуренко вышла во второй круг одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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