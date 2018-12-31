Войти или Зарегистрироваться
Меню

Брисбен. Свитолина выбыла из парного разряда

Украинка в дуэте с Анастасией Севастовой проиграла матч первого круга

  • 31.12.2018 08:43
  • 684 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Брисбен. Свитолина выбыла из парного разряда
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина и Анастасия Севастова
Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла стартовый матч парного разряда на турнире серии Премьер в Брисбене.
 
В дуэте с латвийкой Анастасией Севастовой украинка в двух сетах уступила японско-польскому тандему Ходзуми / Росольска.
 
Брисбен. Первый круг парного разряда
Элина Свитолина (Украина) / Анастасия Севастова (Латвия) – Эри Ходзуми (Япония) / Алисия Росольска (Польша) – 0:6, 4:6
 
Отметим, что в одиночном разряде Свитолина стартует со второго раунда, где сыграет против победительницы пары Александра Саснович (Беларусь) – Анастасия Потапова (Россия).
 
В парном разряде Брисбена Украину также представит Надежда Киченок, которая заявлена в дуэте с румынкой Михаэлой Бузарнеску. Первый матч они проведу против первых сеяных чешок Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности