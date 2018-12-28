ФОТО ДНЯ. Свитолина взобралась на вершину моста в Брисбене

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уже прилетела в Брисбен и готовится к первому турниру нового сезона.
Перед стартом на соревнованиях украинка посетила самый длинный консольный мост в Астралии под названием «Story Bridge», высота которого составляет 74 метра.
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Напомним, поединки основной сетки на турнире в Брисбене начнутся 30 декабря.
Источник — Twitter
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