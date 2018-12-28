Шэньчжэнь. Калинина узнала первую соперницу по квалификации

Пятая ракетка Украины Ангелина Калинина (№107 WTA) получила четвертый номер посева в квалификации турнир WTA International в Шэньчжэне (Китай).

В стартовом матче 21-летняя украинка встретится с китаянкой Лю Фанчжоу (№164 WTA). Ранее теннисистки между собой не пересекались.

Поединок будет сыгран вторым запуском в субботу утром, ориентировочное время начала – 06:30 по Киеву.

Первые поединки основной сетки стартуют 30 декабря.