Шэньчжэнь. Калинина узнала первую соперницу по квалификации

Пятая ракетка Украины Ангелина Калинина (№107 WTA) получила четвертый номер посева в квалификации турнир WTA International в Шэньчжэне (Китай).
В стартовом матче 21-летняя украинка встретится с китаянкой Лю Фанчжоу (№164 WTA). Ранее теннисистки между собой не пересекались.
Поединок будет сыгран вторым запуском в субботу утром, ориентировочное время начала – 06:30 по Киеву.
Первые поединки основной сетки стартуют 30 декабря.
Напомним, что на турнире в Брисбене в ночь с пятницы на субботу сыграют Даяна Ястремская, Марта Костюк и Катерина Козлова.
Источник — Sport.ua
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