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НАВРАТИЛОВА: «В 2019-м году Свитолина может выиграть дебютный мэйджор»

Легендарная теннисистка верит в украинку

  • 28.12.2018 14:04
  • 829 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Sky Sports. Элина Свитолина
© Sky Sports. Элина Свитолина
18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова поделилась ожиданиями от выступления теннисисток в 2019-м году.
 
Легендарная спортсменка заявила, что дебютную победу на турнире Большого шлема может одержать украинка Элина Свитолина.
 
«Кто может выиграть свой дебютный трофей на турнирах «Большого шлема»? Думаю, это Арина Соболенко. Она продемонстрировала отличный теннис во второй половине прошлого сезона, а её тренер Дмитрий Турсунов очень нравился мне как игрок. Не сомневаюсь, что она пробьётся в топ-10 рейтинга в 2019 году, и, возможно, у неё что-то получится и на мэйджоре. 
 
Ещё есть Элина Свитолина. Если она продолжит играть так, как на Итоговом чемпионате в Сингапуре, то сможет преуспеть и на «Шлемах». Думаю, многие её недооценивают, однако сейчас она в хорошей физической форме и действительно хочет побеждать. Я не удивлюсь, если в 2019 году её ждёт прорыв на мэйджорах», – заявила Навратилова.
 
Лучшим результатом Свитолиной является выход в четвертьфинал Australian Open и «Ролан-Гаррос».
 
Напомним, 2018-й год Элина Свитолина завершила на 4-м месте рейтинга WTA. Также Свитолина вошла в топ-5 теннисисток по призовым в 2018-м году.

 

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 28.12.2018 14:24
    +1
    Ну Мартіна дуже авторитетна зірка тенісу і її думка є авторитетною, хоч і мова йде про можливого дебютанта-переможця, а не фаворита серед діючих ТОПів. Ми теж віримо в Еліну!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 28.12.2018 14:23
    +4
    Внезапно. Раньше Навратилова повторяла, что у Элины нет чемпионского характера, и выиграть Шлем ей не по силам. Разглядела, наконец? Вот что делает с людьми успешный Итоговый))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 28.12.2018 14:23
    +4
    Внезапно. Раньше Навратилова повторяла, что у Элины нет чемпионского характера, и выиграть Шлем ей не по силам. Разглядела, наконец? Вот что делает с людьми успешный Итоговый))
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 28.12.2018 14:24
    +1
    Ну Мартіна дуже авторитетна зірка тенісу і її думка є авторитетною, хоч і мова йде про можливого дебютанта-переможця, а не фаворита серед діючих ТОПів. Ми теж віримо в Еліну!
    Ссылка
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