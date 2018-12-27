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Рафаэль НАДАЛЬ: «Не удивился возвращению Джоковича»

Испанец – об успехах Новака Джоковича

  • 27.12.2018 23:47
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express.co.uk. Рафаэль Надаль
© express.co.uk. Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль признался, что возвращение Новака Джоковича на вершину мирового тенниса его не удивило:

«Мне нравится конкуренция, люблю играть на самых важных турнирах в мире. В этом моя мотивация. Турнир в Абу-Даби всегда считал важным, мне нравится готовиться к сезону здесь. Надеюсь, подготовка будет успешной.

Возвращение Джоковича в теннис? Новак всегда был удивительным игроком. Он великолепно провёл вторую половину сезона, особенно впечатлил меня на Уимблдоне. Его успешное возвращение не стало особым сюрпризом».

Ранее Надаль объявил свой календарь на 2019 год.

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