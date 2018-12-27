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Брисбен. Ястремская и Костюк узнали соперниц по квалификации

Поединки первого раунда отбора пройдут 28 декабря

  • 27.12.2018 09:35
  • 1084 просмотра
  • 3 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Украинские теннисистки Даяна Ястремская, Марта Костюк и Катерина Козлова узнали имена соперниц по квалификации хардового турнира серии Премьер 5 в Брисбене.
 
Ястремская (№58 WTA) в первом раунде отбора сыграет против представительницы США Варвары Лепченко (№129 WTA). Девушки встречались на недавнем турнире в Люксембурге, где в тяжелом матче победила Ястремская.
 
Костюк (№119 WTA) начнет борьбу на турнире поединком против британки Хизер Уотсон (№91 WTA). Ранее не встречались.
 
Козлова (№98 WTA) стартует в квалификации матчем против еще одной американки Элли Кик (№159 WTA). До этого теннисистки между собой не играли.
 
Отметим, что Ястремская посеяна под вторым номером в квалификации, Козлова – под седьмым.
 
Поединки первого раунда отбора пройдут 28 декабря. Матчи основной сетки стартуют 31 декабря.
 
 
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Источник — WTA

(4 голоса)

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Комментарии
    parosss
      parosss, 27.12.2018 11:01
    0
    Stanislav Matusevych, 27.12.2018 10:30
    Интересный жребий. Пытаться прогнозировать первый для каждой матч в сезоне бесполезно, остается только каким-то образом просыпаться вовремя, чтобы посмотреть.
    Подскажите, на каком сайте можно посмотреть?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.12.2018 10:30
    0
    Интересный жребий. Пытаться прогнозировать первый для каждой матч в сезоне бесполезно, остается только каким-то образом просыпаться вовремя, чтобы посмотреть.
    Ссылка
    ramzes77777
      ramzes77777, 27.12.2018 09:55
    -1
    Всем нашим красавицам только побед...
    Ссылка
    parosss
      parosss, 27.12.2018 11:01
    0
    Stanislav Matusevych, 27.12.2018 10:30
    Интересный жребий. Пытаться прогнозировать первый для каждой матч в сезоне бесполезно, остается только каким-то образом просыпаться вовремя, чтобы посмотреть.
    Подскажите, на каком сайте можно посмотреть?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.12.2018 10:30
    0
    Интересный жребий. Пытаться прогнозировать первый для каждой матч в сезоне бесполезно, остается только каким-то образом просыпаться вовремя, чтобы посмотреть.
    Ссылка
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