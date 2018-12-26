Элина СВИТОЛИНА: «Предсезонная подготовка закончена»

10:43 — Sergey_92

10:33 — ShakhtarUberAlles

Это должно быть его решение принять гражданство Украины. Не уверен, что у Цыганыка прям правильна...

10:31 — f-play

Тебя мама в детстве головой о батарею била? Или ты просто идиот?

10:30 — f-play

Цы-цы-цы-цы-цы-цы - Цыганык...