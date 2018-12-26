Элина СВИТОЛИНА: «Предсезонная подготовка закончена»

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина завершила предсезонную подготовку и готова к новым вызовам.
«Когда предсезонная подготовка наконец-то закончена. Ты собран и готов ехать. Пока», — написала Свитолина в Instagram.
Ранее сообщалось, что Свитолина выступит на турнире в Брисбене.
Источник — Instagram
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