ВИДЕО ДНЯ. Свитолина позирует в стиле Шварценеггера

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает развлекать подписчиков в соцсетях. На этот раз она сняла видеоролик, на котором позирует в лучших традициях бодибилдеров, а также пошутила на тему переедания во время рождественских праздников.
«До и после Рождества», – добавила подпись 24-летняя теннисистка.
Напомним, Элина начнет сезон турниром в Брисбене, который пройдет в первую неделю 2019 года.
Источник — Instagram
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