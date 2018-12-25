ВИДЕО ДНЯ. Свитолина позирует в стиле Шварценеггера

сразу как только тебя продырявят, петух

22:27 —

Исмаили+Конопа--не плохой левый фланг получится...

22:26 —

Тайсон за збірну Бразилії вже зіграв пару матчів...так що тут не обговорюється,.

22:25 — Набиль Фекир

По мне так, даже один - перебор

22:15 — Юра Вареник

Тут как-бы и Тайсона можно натурализовать . Вопрос нужно ли это делать ? Как по мне больше двух б...

22:14 — jekаfunny

Насмотрятся своей киселевщины и япут друг друга в....

22:13 — Юра Вареник

Да хз если честно. Тут вопрос в том сколько бразильцев одновременно может играть? Один, два , пят...