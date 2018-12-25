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ВИДЕО ДНЯ. Свитолина позирует в стиле Шварценеггера

Украинка пошутила о переедании во время рождественских праздников

  • 25.12.2018 21:45
  • 1341 просмотр
  • 1 комментарий
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает развлекать подписчиков в соцсетях. На этот раз она сняла видеоролик, на котором позирует в лучших традициях бодибилдеров, а также пошутила на тему переедания во время рождественских праздников.
 
«До и после Рождества», – добавила подпись 24-летняя теннисистка.
 
Напомним, Элина начнет сезон турниром в Брисбене, который пройдет в первую неделю 2019 года.
 
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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 25.12.2018 22:05
    +1
    Еліна, прєкращай!!! Займайся тренуваннями!!!
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 25.12.2018 22:05
    +1
    Еліна, прєкращай!!! Займайся тренуваннями!!!
    Ссылка
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