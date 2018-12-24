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Рафаэль НАДАЛЬ: «Вернулся к тренировкам раньше, чем планировал»

Испанец доволен подготовкой к новому сезону

  • 24.12.2018 23:55
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Sky Sports. Рафаэль Надаль
© Sky Sports. Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль рассказал о своей подготовке к новому сезону:

«Я уже проделал большой путь после операции, вернулся к тренировкам на неделю раньше, чем планировал. Тренируюсь с большей интенсивностью, чем предполагал. Был риск, что я не успею к началу сезона. Но я активно тренируюсь и готовлюсь к началу нового года.

В прошлом году я закончил сезон тяжело, были проблемы с коленями. Предсезонная подготовка получилась сложной, из-за чего я не был готов к началу сезона должным образом. Сейчас всё намного лучше».

Ранее Надаль объявил свой календарь на 2019 год.

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Источник — ESPN

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