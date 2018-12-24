Войти или Зарегистрироваться
Меню

ВИДЕО ДНЯ. Свитолина усердно тренируется и зажигательно танцует

Первая ракетка Украины проводит финальную стадию подготовки перед стартом нового сезона

  • 24.12.2018 13:32
  • 2023 просмотра
  • 5 комментариев
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась видеофрагментом тренировки, во время которой она чередует силовые упражнения с танцевальными движениями. Смотрится на одном дыхании.

Напомним, Элина начнет сезон турниром в Брисбене, который пройдет в первую неделю 2019 года.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last FINAL push before food coma 🤤😋🍬🍫🎁🥂🎅🏼#XmasPreps

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.12.2018 14:47
    0
    Analitik_s_divana, 24.12.2018 14:35
    Кто о чем, а Матусевич все о весе Свитолиной)
    Так это же главный момент, определявший ее игру в 2018-м. Метания, похоже, остались в прошлом, теперь время смотреть в будущее.
    Ссылка
    Analitik_s_divana
      Analitik_s_divana, 24.12.2018 14:35
    +2
    Stanislav Matusevych, 24.12.2018 14:05
    Скоро уже новый сезон, ждем. Видимо, сейчас боевой вес Элины будет примерно тот же, что и в Сингапуре. Надеюсь, она к нему уже окончательно приспособилась и сможет порадовать нас в новом году.
    Кто о чем, а Матусевич все о весе Свитолиной)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.12.2018 14:05
    +2
    Скоро уже новый сезон, ждем. Видимо, сейчас боевой вес Элины будет примерно тот же, что и в Сингапуре. Надеюсь, она к нему уже окончательно приспособилась и сможет порадовать нас в новом году.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 24.12.2018 14:03
    +1
    Молодец посмотрел и сразу улыбнулся, все класс, но вот не знаю почему не нравится мне тату Эли, сразу вспоминается мальчишник в вегасе, как то не эстетично выглядить, похоже на татуху которую делают под кайфом без сознания, хотя может я не улавливаю новых молодежных тенденции
    Ссылка
    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 24.12.2018 13:45
    +2
    Умничка
    Ссылка
    Analitik_s_divana
      Analitik_s_divana, 24.12.2018 14:35
    +2
    Stanislav Matusevych, 24.12.2018 14:05
    Скоро уже новый сезон, ждем. Видимо, сейчас боевой вес Элины будет примерно тот же, что и в Сингапуре. Надеюсь, она к нему уже окончательно приспособилась и сможет порадовать нас в новом году.
    Кто о чем, а Матусевич все о весе Свитолиной)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.12.2018 14:05
    +2
    Скоро уже новый сезон, ждем. Видимо, сейчас боевой вес Элины будет примерно тот же, что и в Сингапуре. Надеюсь, она к нему уже окончательно приспособилась и сможет порадовать нас в новом году.
    Ссылка
    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 24.12.2018 13:45
    +2
    Умничка
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 24.12.2018 14:03
    +1
    Молодец посмотрел и сразу улыбнулся, все класс, но вот не знаю почему не нравится мне тату Эли, сразу вспоминается мальчишник в вегасе, как то не эстетично выглядить, похоже на татуху которую делают под кайфом без сознания, хотя может я не улавливаю новых молодежных тенденции
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.12.2018 14:47
    0
    Analitik_s_divana, 24.12.2018 14:35
    Кто о чем, а Матусевич все о весе Свитолиной)
    Так это же главный момент, определявший ее игру в 2018-м. Метания, похоже, остались в прошлом, теперь время смотреть в будущее.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности