ВИДЕО ДНЯ. Свитолина усердно тренируется и зажигательно танцует

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась видеофрагментом тренировки, во время которой она чередует силовые упражнения с танцевальными движениями. Смотрится на одном дыхании.
Напомним, Элина начнет сезон турниром в Брисбене, который пройдет в первую неделю 2019 года.
Источник — Instagram
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